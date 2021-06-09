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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 июня

09 июня 2021, 22:13

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 июня

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки выявили 56 случаев коронавируса. С начала пандемии ковид подтвержден у 89 880 человек. Из них 86 010 пациентов выздоровели, 2 293 — умерли от осложнений.

В отдельных районах Донецкой области зафиксировано 199 новых случаев коронавируса и 14 летальных случаев. Всего группировка «ДНР» подтверждает 40 378 заболевших: выписаны 32 899 человек, 3064 — умерли.

В Луганской ОГА сообщили о 21 новом случае COVID-19 в области. Всего этот диагноз подтвержден у 26 321 человека: выздоровели — 24 533, 908 умерли.

Группировка «ЛНР» заявила о двух летальных случаях вследствие коронавируса. Всего там признают 4 863 случая заражения: 4295 человек выписаны, 445 — умерли.

Политика

Президент Владимир Зеленский посетил позиции украинских военных в районе проведения Операции объединенных сил и встретился с бойцами, которые несут службу на передовой.

Во время заседания Трёхсторонней контактной группы украинская сторона предоставила ряд инициатив в сфере безопасности, а также призвала представителей группировок «ДНР/ЛНР» освободить четырех тяжелобольных граждан Украины и открыть КПВВ. Однако предложения Киева не встретили надлежащей реакции российской стороны, заявили в украинской делегации.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов к предметному разговору с главой МИД России Сергеем Лавровым в четырехстороннем Нормандском формате.

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что формирование поддерживают контакт с властями Беларуси по делу оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Представительница группировки «ЛНР» Ольга Кобцева подтвердила подлинность записи ее разговора с политиком Виктором Медведчуком. Ранее журналисты Bihus.Info обнародовали в своем расследовании записи разговоров Медведчука, которые свидетельствуют о дискредитации им некоторых обменов удерживаемыми лицами в то время, когда он был уполномоченным по этому вопросу в рамках ТКГ.

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