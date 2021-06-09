Госпогранслужба: Проект «Стена» готов на 51%

Государственная пограничная служба Украины по состоянию на май 2021 года выполнила работы по реализации проекта «Стена» на 51%. Об этом «Громадському» рассказал пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.



«Одним из факторов, замедлившим работы, было то, насколько подрядчики добросовестно или недобросовестно относились к своим обязательствам. На некоторых участках — сложная местность, и подрядчики часто этого не учитывали. Они намечали один срок выполнения работ, но все затягивалось. Но главный фактор — это недофинансирование», — говорит он.



До обустройства «Стены» на участке границе в Харьковской области постоянно находились патрули, сейчас же участок контролируется с помощью системы видеонаблюдения.



По словам начальника отделения связи отдела «Дергачи» Дмитрия Ваврийчука, системп охватывает 70% соответствующего участка границы. Двое операторов системы видеонаблюдения постоянно следят за камерами, и в случае, если обнаруживают нарушителя, отправляют на его задержание наряд пограничников.



Сейчас идет обустройство границы на подконтрольной Украине части Луганской области — там устанавливают более современные системы наблюдения.



Закончиться строительство должно было еще в 2018 году. В 2015-2021 годах на строительство «Стены» государство выделило 2,3 миллиарда гривен.



ГПСУ направила в центральные органы исполнительной власти проект распоряжения КМУ о внесении изменений в план мероприятий проекта «Стена», которым предусмотрено завершение строительства на границе с РФ в 2025 году. В нем Госпогранслужба просила увеличить объем финансирования на 4,5 млрд гривен.