На Донбассе рассказали про обстрелы на Донбассе к утру 10 июня

За минувшие сутки, 9 июня, украинская сторона зафиксировала три нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Уточняется, что НВФ вели огонь по позициям ВСУ в районе Новотошковского и Водяного. Кроме того, в направлении Раевки зафиксировали пролет беспилотника боевиков типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. Отмечается, что БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.



С начала текущих суток, 10 июня, НВФ открывали огонь по украинским позициям у Новгородского, добавили в штабе.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила, что 9 и 10 июня их позиции обстреляли у Ужовки (бывшее Ленинское).



Группировка «ЛНР» обстрелов не фиксировала.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 8 июля 2021-го зафиксировала не менее 33 856 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в ОБСЕ заявили, что в последние месяцы ситуация на Донбассе ухудшается.