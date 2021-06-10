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Пенсионный фонд завершил «карантинные» выплаты ФОПам

10 июня 2021, 10:25

Пенсионный фонд завершил «карантинные» выплаты ФОПам

Пенсионный фонд завершил выплату финансовой помощи в размере 8 тысяч гривен физическим лицам — предпринимателям и наемным работникам, чья деятельность пострадала от карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба портала «Дія».

Отмечается, что в 2021 году было подано 337 946 заявок, по которым был уплачен 2 703 568 000 грн помощи.

30 марта 2021 парламент принял в целом законопроект № 5300 о помощи ФОПам и наемным работникам, которые приостановили деятельность через локдаун.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон, и 9 апреля вступил в силу. Прием заявок на выплату карантинной помощи стартовал 20 апреля.

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