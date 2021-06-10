Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР» сообщила о 16 новых смертях от ковида, «ЛНР» — об одной

10 июня 2021, 11:42

«ДНР» сообщила о 16 новых смертях от ковида, «ЛНР» — об одной

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 170 заболевших COVID-19. При этом 932 человека выздоровели, а 16 умерли.

Об этом сообщило «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».

За все время пандемии там подтверждают 40 548 случаев ковида. При этом 33 831 человек выписан, а 3 080 умерли. Продолжают болеть 3 637 пациентов.

Также за сутки выявлено 75 случаев пневмоний, из них госпитализировано 55 человек. Всего на лечении находится 1 345 пациентов с пневмониями, из них 640 на кислородной поддержке (+23 за сутки).

В отдельных районах Луганской области «Минздрав» группировки «ЛНР» сообщил о 18 новых случаях коронавируса за сутки. При этом 9 человек выздоровел, а 1 умер.

Всего там подтверждают 4 881 случай ковида. Из них 4 303 человека выписаны, а 446 умерли.

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

Читайте также:

Свыше 1800 человек и боевая техника: «ДНР» провела репетицию парада в центре Донецка

Еще по теме

Организации
ДНР ЛНР коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:20
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 11 июня
11:42
«ДНР» сообщила о 16 новых смертях от ковида, «ЛНР» — об одной
09:01
На Луганщине боевики снова ограничивали в передвижении миссию ОБСЕ
22:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 июня
17:20
Отмена комендантского часа: «ДНР» усилит патрулирование на выходных
10:31
Не неподконтрольном Донбассе от ковида за сутки умерли 16 человек
10:16
«ЛНР» поддерживает контакт с Беларусью по делу Протасевича, заявил Пасечник
10:09
«ДНР» заговорила о поездах из Донецка в Крым
09:55
Переговорщица «ЛНР» подтвердила подлинность записи с Медведчуком
21:24
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 июня
15:47
«ДНР» изменила правила выезда детей старше 14 лет
10:52
«ДНР»: Число заболевших коронавирусом превысило 40 тысяч
23:23
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 июня
22:37
«Такого унижения никогда не испытывали»: На посту «ДНР» в Еленовке людей проверяли до белья
18:18
Пушилин рассказал, почему «ДНР» не открывает КПВВ и «границу» с неподконтрольной Луганщиной
все новости
14:57
В Донецкой области за сутки выявили 63 случая коронавируса
14:46
В Украине запустили электронный больничный: Как его оформить
14:15
Вакцинация «Спутником V» не дает права на въезд в Украину, предупредила ГПСУ
14:00
На Донбассе погибла украинская военнослужащая
13:47
Без предварительной записи: Как сделать прививку от ковида в центре массовой вакцинации в Мариуполе
13:30
Слушания по делу МН17: Сегодня в Гааге рассматривают вопрос о причастности обвиняемых
13:20
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 11 июня
12:12
Саммит G7: ЕС поднимет вопрос ответственности РФ в конфликте на Донбассе
12:02
УЕФА потребовал убрать с формы Украины слоган «Героям слава»
11:42
«ДНР» сообщила о 16 новых смертях от ковида, «ЛНР» — об одной
10:25
Пенсионный фонд завершил «карантинные» выплаты ФОПам
10:15
В России отозвали лицензию у банка, который связывают с Курченко
09:01
На Луганщине боевики снова ограничивали в передвижении миссию ОБСЕ
08:59
На Донбассе рассказали про обстрелы на Донбассе к утру 10 июня
08:15
Почти 1 800 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки
все новости
ВИДЕО
Донецк без комендантского часа, «ЛНР» вцепилась в Протасевича. Дайджест НД ►
06 июня, 21:15
Бунт металлургов «ЛНР», «военная» администрация в Славянске. Донбасс сегодня ►
05 июня, 22:40
Львовские носки с луганским характером: Чем известна фабрика в Рубежном ►
01 июня, 17:33

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция