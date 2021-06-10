За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 170 заболевших COVID-19. При этом 932 человека выздоровели, а 16 умерли.



Об этом сообщило «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 40 548 случаев ковида. При этом 33 831 человек выписан, а 3 080 умерли. Продолжают болеть 3 637 пациентов.



Также за сутки выявлено 75 случаев пневмоний, из них госпитализировано 55 человек. Всего на лечении находится 1 345 пациентов с пневмониями, из них 640 на кислородной поддержке (+23 за сутки).



В отдельных районах Луганской области «Минздрав» группировки «ЛНР» сообщил о 18 новых случаях коронавируса за сутки. При этом 9 человек выздоровел, а 1 умер.



Всего там подтверждают 4 881 случай ковида. Из них 4 303 человека выписаны, а 446 умерли.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.