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Слушания по делу МН17: Сегодня в Гааге рассматривают вопрос о причастности обвиняемых

10 июня 2021, 13:30

Слушания по делу МН17: Сегодня в Гааге рассматривают вопрос о причастности обвиняемых

В Окружном суде Гааги стартовал четвертый день слушаний по сути дела о катастрофе рейса МН17 над Донбассом, сбитого в июле 2014. Об этом сообщает УНН.

9 июня суд начал изучение материалов об «альтернативных» местах пуска ракеты с установки «Бук». Два основных «альтернативных» сценария: запуск из Амвросиевки и Зарощенского.

Суд показал спутниковые снимки от Минобороны России с установками «Бук», якобы находившимися под Зарощенским в районе военной базы ЗСУ. Однако отмечается, что Россия в ответ на запрос следствия заявила, что снимки были уничтожены.

Также суд перешел к вопросу о роли обвиняемых в деле. В Гааге представили несколько телефонных разговоров обвиняемых, накануне и после непосредственно сбития пассажирского самолета.

В четверг, 10 июня, продолжается рассмотрение вопроса о роли обвиняемых в деле Игоря Гиркина с позывным «Стрелков», Сергея Дубинского с позывным «Хмурый», Олега Пулатова с позывным «Гюрза» и Леонида Харченко с позывным «Крот».

На слушаниях по существу обсуждаются три ключевых вопроса: был ли сбит рейс MH17 ракетой «Бук», была ли выпущена ракета с поля недалеко от Первомайского и принимали ли в этом участие обвиняемые.

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