В Донецкой области за сутки выявили 63 случая коронавируса

В Донецкой области за минувшие сутки, 9 июня выявили 63 случая коронавирусной болезни. Из-за осложнений умерли семеро заболевших ранее. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



С начала пандемии на подконтрольной правительству территории области коронавирус подтвержден у 89 943 человек. Из них 86 242 пациента выздоровели, 2 300 — умерли от осложнений.



Первую дозу прививки против COVID-19 за сутки получили 977 человек, вторую дозу — 2 279. Всего с начала вакцинальной кампании первую дозу прививки получили 52 557 человек, вторую — 11 379.

Группировка «ДНР» сообщила о 16 новых смертях и 170 заболевших. За все время пандемии там подтверждают 40 548 случаев ковида. При этом 33 831 человек выписан, а 3 080 умерли. Продолжают болеть 3 637 пациентов.