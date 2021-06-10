Коронавирус на Луганщине: 27 новых больных и пятеро умерших за сутки

За прошлые сутки в Луганской области лабораторно подтвердили 27 новых случаев COVID-19. В результате осложнений болезни умерли еще пятеро пациентов, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



От одного до шести новых заболевших выявили в Лисичанске, Рубежном, Северодонецке, Кременском, Марковском, Новоайдарском, Новопсковском, Попаснянском, Сватовском, Станично-Луганском, Старобельском, Троицком районах.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли пятеро жителей Северодонецка и Рубежного в возрасте от 50 до 81 года.



За все время пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 26 348 жителей Луганщины. Из них выздоровели – 24 590 человек, скончались от осложнений – 913 человек.

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