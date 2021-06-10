Украина ведет переговоры с УЕФА, чтобы оставить надпись «Героям слава» на форме

Украинская ассоциация футбола ведет переговоры с УЕФА, чтобы оставить слоган «Героям слава» на игровой форме национальной сборной для чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко.



Он рассказал, что вчера получил письмо от УЕФА с новым решением относительно формы сборной. Речь идет о необходимости убрать лозунг «Героям слава» с футболок, который в сочетании со словами «Слава Украине» европейские футбольные чиновники посчитали «политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение».



Павелко отметил, что сегодня утром срочно вылетел в Рим, где ведет переговоры с представителями УЕФА.



Президент УАФ напомнил, что изначально УЕФА согласовал форму сборной. Он пояснил, что лозунг «Героям слава!» не политический, а футбольный, потому что «уже давно является традиционным поздравлением для наших болельщиков на всех стадионах и на всех матчах национальной сборной Украины».