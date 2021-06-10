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Кулеба ответил Путину по поводу законопроекта о коренных народах

10 июня 2021, 16:20

Кулеба ответил Путину по поводу законопроекта о коренных народах

Законопроект о коренных народах полностью соответствует Декларации ООН о правах коренных народов и соответствующим нормам Конституции Украины, и не имеет ничего общего с произвольными интерпретациями президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «Интерфакс-Украина».

Министр отметил, что в предложенном президентом законопроекте определяется, какие народы можно считать коренными: это самобытные этнические сообщества, которые сформировались на территории Украины, составляют этническое меньшинство и не имеют собственного государства.

«В Украине это, прежде всего, крымские татары, караимы и крымчаки», — пояснил министр.

Кулеба также отметил, что Конституция Украины прямо гарантирует равенство всех граждан в Украине, независимо от этнического происхождения и отдельно устанавливает обязанность государства защищать коренные народы и национальные меньшинства.

«Поэтому заявления о каких-то притеснениях в результате принятия предложенного закона о коренных народах не соответствуют действительности. В Украине также никогда не подавлялись права российского национального меньшинства. Защита и поддержка функционирования украинского языка как государственного является нормальным процессом. Защита права человека на общение на украинском языке в Украине по определению не может представлять угрозы использованию других языков», — подчеркнул глава МИД Украины.

Он добавил, что в то же время, широко известны факты притеснений национальных меньшинств и коренных народов в самой России.

Также он добавил, что, кроме того, Россия продолжает политику репрессий против коренного народа Украины, крымских татар, во временно оккупированном Крыму.

«Россия игнорирует требование Международного суда ООН о снятии запрета на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа... Призываем международное сообщество усилить политико-дипломатическое давление на РФ, чтобы заставить ее уважать фундаментальные права человека и национальных меньшинств», — сказал Кулеба.

Кулеба добавил, что украинская власть и МИД на постоянной основе взаимодействует с ООН, ОБСЕ и Советом Европы в соответствии с международно-правовыми обязательствами Украины.

Российский президент Путин считает, что этот законопроект разделит народы Украины на коренные и некоренные, и сравнил его с «идеями нацистской Германии».

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