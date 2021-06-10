«Дело Василия Стуса»: Медведчук должен выплатить издательству почти 300 тысяч гривен

Киевский апелляционный суд принял решение взыскать еще около 300 тысяч гривен с нардепа фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь») Виктора Медведчука в пользу издательства Vivat, которое Медведчук ранее пытался заставить удалить все упоминания о нем из книги «Дело Василия Стуса». Об этом сообщил на своей странице в Facebook автор книги Вахтанг Кипиани.



Ранее суд постановил взыскать с Медведчука 139,5 тысяч гривен, потраченных издательством на правовую помощь в апелляционной инстанции.



19 марта Киевский апелляционный суд отменил решение Дарницкого районного суда Киева, который по иску Виктора Медведчука обязал автора книги «Дело Василия Стуса» Вахтанга Кипиани и издательство Vivat удалить из произведения информацию о нем и запретил распространение печатного тиража книги до устранения нарушения.



19 октября 2020 года Дарницкий районный суд Киева обязал автора книги «Дело Василия Стуса» Вахтанга Кипиани и издательство Vivat удалить из произведения информацию о председателя политсовета партии «ОПЗЖ» Викторе Медведчуке и запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.



Авторы книги обжаловали решение о запрете распространения издания в апелляционной инстанции.



Ранее Медведчук подал иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации и попросил суд запретить издание и распространение книги «Дело Василия Стуса» и распространение любой информации о книге в СМИ и в Интернете. Кроме того, Медведчук просил признать часть информации, приведенной в книге, недостоверной, в частности, девять фраз.