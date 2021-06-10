Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Хотят установить «Железный купол»: Как Мариуполь борется за аэропорт

10 июня 2021, 17:08

Хотят установить «Железный купол»: Как Мариуполь борется за аэропорт

Аэропорт в Мариуполе Аэропорт в Мариуполе

Власти Мариуполя настаивают, что городу необходим аэропорт, потому что его отсутствие тормозит развитие территории. Ключевое препятствие – близость линии фронта. Заместитель городского головы Сергей Захаров рассказал, что для создания системы безопасности обновленного аэропорта привлекают израильских специалистов, передает MRPL.city.

По словам Захарова, по требованиям безопасности небо над Мариуполем закрыто, и расстояние от зоны боевых действий для возобновления авиасообщения должно составлять 160 км. На сегодня Мариуполь удален от линии разграничения на 40 км. Существующий аэропорт закрыт и используется только для военных нужд.

Однако городские власти не теряют надежду провести реконструкцию аэропорта и добиться его открытия. В своих планах они ориентируются на опыт Израиля, где разрешены полеты, несмотря на то, что аэропорт находится в восьми километрах от буферной зоны. Для безопасности там используют тактическую защитную систему «Железный купол».

«Такую практику можем перенять и мы. У нас уже есть наработки в этой плоскости, и мы осознаем, какие шаги необходимо предпринять. Если говорить о защитной системе "Железный купол" – это порядка 50 миллионов евро. Город уже связался с израильской компанией, которая занимается безопасностью, специалисты должны приехать в конце июня и мы обсудим возможность установки системы в Мариуполе», – говорит заместитель городского головы.

Захаров отметил, что мариупольцы уже пять лет добиваются разрешения открыть аэропорт.

«Сейчас мы в той стадии, когда нас начинают слушать и уже слышат. Мы сдвинулись с мертвой точки, и это плод серьезной подготовительной работы. Все понимают – на государственном уровне, на военном уровне, – что город серьезно развивается и настолько, что отсутствие аэропорта становится ограничением к дальнейшему росту», – подчеркивает заместитель мэра.

Он также рассказал, что руководство города видит, прежде всего, аэропорт для внутреннего сообщения с возможностью чартерных рейсов, котрый впоследствии  можно будет использовать для международного сообщения. Однако фронт работ предстоит немалый.

«Само здание аэропорта не обслуживалось с 2014 года, там не проводилось никаких работ. Нужно будет восстанавливать или прокладывать новые коммуникации, вся навигационная система отсутствует... Действующее здание аэропорта не готово к эксплуатации, но на протяжении всего этого времени с момента закрытия мы производим комплекс работ, который поддерживает взлетно-посадочную полосу в рабочем состоянии», – отметил Захаров и добавил, что поэтапно все эти проблемы могут быть решены.

«Сейчас нам необходима новая система безопасности захода на посадку, сопровождения судна, взлетные, сопровождающие огни, система навигации и другое. Поэтому мы не говорим о восстановлении старого, это средства на ветер, мы говорим о новой системе. Сейчас мы заключили с компанией договор, которая подготовит два комплекта проектно-сметной документации: один договор – на реконструкцию самого вокзала и второй – на реконструкцию взлетно-посадочной полосы и системы безопасности аэропорта», – уточнил заместитель мэра.

По его словам, проект на реконструкцию здания аэропорта планируют получить в конце этого года и в начале 2022 года – проект по системе безопасности допуска в аэропорт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проектировка нового аэропорта для Донбасса начнется в этом году. Место для строительства планируется искать между Луганской и Донецкой областями. 

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил, что рассматривались несколько локаций для размещения аэропорта, в том числе Святогорск, Краматорск, Мариуполь. На инвестиционном форуме UkraineInvest Talks: Dnipro Кириленко представлял проект реконструкции аэропорта в Краматорске стоимостью около 35 миллионов долларов.

Читайте также:

Министр инфраструктуры назвал примерную стоимость строительства аэропорта на Донбассе

Еще по теме

Места
Мариуполь
Прочее
Аэропорт

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:30
Стало известно о «крахе» крупнейшей птицефабрики при «ДНР»
15:28
По прописке или паспорту РФ: «ДНР» напомнила, кого пропускает через «границу» с Россией и неподконтрольной Луганщиной
13:20
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 11 июня
11:42
«ДНР» сообщила о 16 новых смертях от ковида, «ЛНР» — об одной
09:01
На Луганщине боевики снова ограничивали в передвижении миссию ОБСЕ
22:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 июня
17:20
Отмена комендантского часа: «ДНР» усилит патрулирование на выходных
10:31
Не неподконтрольном Донбассе от ковида за сутки умерли 16 человек
10:16
«ЛНР» поддерживает контакт с Беларусью по делу Протасевича, заявил Пасечник
10:09
«ДНР» заговорила о поездах из Донецка в Крым
09:55
Переговорщица «ЛНР» подтвердила подлинность записи с Медведчуком
21:24
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 июня
15:47
«ДНР» изменила правила выезда детей старше 14 лет
10:52
«ДНР»: Число заболевших коронавирусом превысило 40 тысяч
23:23
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 июня
все новости
17:08
Хотят установить «Железный купол»: Как Мариуполь борется за аэропорт
17:00
«Дело Василия Стуса»: Медведчук должен выплатить издательству почти 300 тысяч гривен
16:33
Боевики ранили украинского военного на Донбассе
16:20
Кулеба ответил Путину по поводу законопроекта о коренных народах
16:06
Украина ведет переговоры с УЕФА, чтобы оставить надпись «Героям слава» на форме
15:57
Коронавирус на Луганщине: 27 новых больных и пятеро умерших за сутки
15:42
МИД Италии: Мы продолжаем поддерживать «Нормандский формат» и Минский процесс
15:30
Стало известно о «крахе» крупнейшей птицефабрики при «ДНР»
15:28
По прописке или паспорту РФ: «ДНР» напомнила, кого пропускает через «границу» с Россией и неподконтрольной Луганщиной
14:57
В Донецкой области за сутки выявили 63 случая коронавируса
14:46
В Украине запустили электронный больничный: Как его оформить
14:15
Вакцинация «Спутником V» не дает права на въезд в Украину, предупредила ГПСУ
14:00
На Донбассе погибла украинская военнослужащая
13:47
Без предварительной записи: Как сделать прививку от ковида в центре массовой вакцинации в Мариуполе
13:30
Слушания по делу МН17: Сегодня в Гааге рассматривают вопрос о причастности обвиняемых
все новости
ВИДЕО
Донецк без комендантского часа, «ЛНР» вцепилась в Протасевича. Дайджест НД ►
06 июня, 21:15
Бунт металлургов «ЛНР», «военная» администрация в Славянске. Донбасс сегодня ►
05 июня, 22:40
Львовские носки с луганским характером: Чем известна фабрика в Рубежном ►
01 июня, 17:33

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция