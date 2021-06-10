В Бахмуте открыли региональный центр спортивной медицины

Донецкий региональный центр спортивной медицины в Бахмуте

Сегодня, 10 июня, в Бахмуте открыли Донецкий региональный центр спортивной медицины, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



«Теперь в области будет место, где ведущие спортсмены смогут получить качественную диагностику, профилактику, лечение и реабилитацию. Убежден, что это поможет им показывать еще лучшие результаты на соревнованиях», – отметил на открытии центра глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Региональный центр спортивной медицины был перерегистрирован на подконтрольной украинскому правительству территории в 2015 году. Но для полноценной работы на новом месте необходимо было провести реконструкцию комплекса зданий, в которые он переехал.



«После реконструкции в центре расположены: палатное отделение на шесть коек, диагностическое и реабилитационное отделение, хирургический блок, рентген-кабинет, зал лечебной физкультуры, кабинеты механотерапии, физиотерапии, массажа; лаборатории общеклинических и биохимических исследований; кабинеты врачей – кардиолога, ортопеда-травматолога, гинеколога, отоларинголога, офтальмолога, психолога, невропатолога, стоматолога», – рассказали в Донецкой ОГА.

В общежитиии планируют размещать медицинский персонал и пациентов, для этого обустроено семь двух- и одноместных комнат.



В водолечебнице располагается криосауна, сауна, бассейн, гидромассажные ванны, соляная комната.

В зданиях установлены пандусы, лифты, подъемники для удобства лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.



Всего на реконструкцию потратили более 66 млн гривен, из которых 30,7 млн грн было выделено из областного бюджета.