Украина в ОБСЕ озвучила потери Объединенных сил за май: 4 погибли, 18 были ранены

В течение мая боевики 271 раз нарушили режим «тишины», в результате чего четверо украинских военных погибли, 18 получили ранения. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 10 июня, передает «Укринформ».



В 40% случаях боевики использовали запрещенное вооружение.



«Четверо украинских военнослужащих погибли, еще 18 получили ранения. Жилые районы были обстреляны 7 раз», — сказал Цимбалюк.



Посол также заявил, что вооруженные атаки продолжаются из-за поставок вооружения Россией в ОРДЛО.



«За последние две недели СММ сообщила о постепенном уменьшении нарушений режима прекращения огня. Их количество остается значительно ниже уровня, зарегистрированного в первой половине 2020 года. Однако десятки нарушений режима прекращения огня в день — это далеко от ситуации, которую можно охарактеризовать как всеобъемлющее и устойчивое прекращение огня. И ситуация может быстро ухудшиться в любой момент», — заявил глава украинской миссии в ОБСЕ.

С начала текущих суток, 10 июня, на Донбассе было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрела ранение получил военнослужащий из состава Объединенных сил.