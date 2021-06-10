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В «серой зоне» на КПВВ «Станица Луганская» умерла женщина в инвалидной коляске

10 июня 2021, 20:39

В «серой зоне» на КПВВ «Станица Луганская» умерла женщина в инвалидной коляске

Сегодня, 10 июня, в «серой зоне» вблизи КПВВ «Станица Луганская» умерла пожилая женщина в инвалидной коляске. Тело передали полиции. Об этом сообщили мониторы благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), которые дежурили на КПВВ, передает «Вільне радіо».

Эту информацию подтвердила начальница пресс-службы Луганского пограничного отряда Неля Доценко. «Во время общения с мониторами правозащитной организации нам стало известно, что вблизи КПВВ "Станица Луганская" в так называемой "серой зоне" обнаружили коляску, а в ней женщину без признаков жизни», – рассказала Доценко. 

По ее словам, пограничники помогли довезти умершую до КПВВ и передали тело правоохранителям. 

«Они уже устанавливают, насильственная ли это смерть или нет. Сейчас тело находится в медучреждении», – добавила представительница погранотряда. 

Мониторка БФ «Право на защиту», которая стала свидетельницей данного происшествия, рассказала, что умершей было 82 года, и ее сопровождал мужчина.  

«Это не ее родственник, а посторонний человек. Он довез ее до навеса КПВВ и обратился к фельдшеру, чтобы тот измерил женщине давление. Но фельдшер, когда подошел, увидел, что женщина мертва. Сопровождавший сказал, что пока они ехали с неподконтрольной территории, все было хорошо, женщина была жива, и они разговаривали с нею. То есть смерть произошла именно в "серой зоне"», – сообщила подробности правозащитница.  

Неля Доценко уточнила, что пограничники осуществляют свою деятельность исключительно на КПВВ. В «серую зону» есть доступ у представителей гуманитарных и правозащитных организаций, в частности Красного Креста и «Право на защиту».   

«Им предоставляет разрешение командующий Объединенных сил согласно отдельным спискам, и они на период функционирования КПВВ имеют право находиться там», – объяснила начальница пресс-службы Луганского погранотряда.

При пересечении КПВВ на Донбассе пожилые люди, которые составляют более 60% пассажиропотока, часто страдают от чрезмерного эмоционального напряжения и физической нагрузки. Время от времени происходят летальные случаи. Так, по данным ООН только за 2018 год во время пересечения линии соприкосновения на Донбассе скончались более 50 человек. Большинство из них были пожилого возраста.

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