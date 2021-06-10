Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Глава «ЛНР» заявил о желании «судить» Протасевича на Донбассе «по законам военного времени»

10 июня 2021, 21:38

Глава «ЛНР» заявил о желании «судить» Протасевича на Донбассе «по законам военного времени»

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что «такие как» белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич подлежат «суду» на Донбассе «по законам военного времени».

«Таких, как Протасевич, назовем их "протасевичи", было очень много в 2014 году. Я думаю, что они однозначно должны быть осуждены по законам военного времени, и они должны быть осуждены на Донбассе», — цитирует Пасечника сепаратистский ресурс «ЛИЦ».

Ранее Пасечник заявил, что «ЛНР» и Беларусь поддерживают контакт по делу Протасевича.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска.

Авиалайнер посадили из-за сигнала о минировании, для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находился бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича. Украина и ряд других стран прекратили авиасообщение с Беларусью в ответ на задержание оппозиционера.

Лукашенко заявил, что Протасевич якобы воевал на Донбассе в составе батальона «Азов». Сам Протасевич участие в боевых действиях отрицает пояснив, что находился вместе с батальоном в качестве журналиста. Также это подтвердил основатель «Азова» Андрей Билецкий.

27 мая «Генпрокуратура ЛНР» возбудила «уголовное дело» против Протасевича за якобы его участие в боевых действиях в составе «Азова». Также «ЛНР» попросила Беларусь выдать им задержанного. В свою очередь Лукашенко предложил «следователям» из Луганска приехать в Минск.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, заявил что Лукашенко «будет больно», если «ЛНР» допросит Протасевича.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Прочее
ЛНР
Люди
Леонид Пасечник Роман Протасевич

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:48
В Донецке устанавливают новое колесо обозрения. «ДНР» уверяет, что помог Ямало-ненецкий автономный округ
15:30
Стало известно о «крахе» крупнейшей птицефабрики при «ДНР»
15:28
По прописке или паспорту РФ: «ДНР» напомнила, кого пропускает через «границу» с Россией и неподконтрольной Луганщиной
13:20
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 11 июня
11:42
«ДНР» сообщила о 16 новых смертях от ковида, «ЛНР» — об одной
09:01
На Луганщине боевики снова ограничивали в передвижении миссию ОБСЕ
22:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 июня
17:20
Отмена комендантского часа: «ДНР» усилит патрулирование на выходных
10:31
Не неподконтрольном Донбассе от ковида за сутки умерли 16 человек
10:16
«ЛНР» поддерживает контакт с Беларусью по делу Протасевича, заявил Пасечник
10:09
«ДНР» заговорила о поездах из Донецка в Крым
09:55
Переговорщица «ЛНР» подтвердила подлинность записи с Медведчуком
21:24
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 июня
15:47
«ДНР» изменила правила выезда детей старше 14 лет
10:52
«ДНР»: Число заболевших коронавирусом превысило 40 тысяч
все новости
22:05
Байден заявил о готовности США передать 500 миллионов доз вакцины Pfizer 92 странам мира
21:38
Глава «ЛНР» заявил о желании «судить» Протасевича на Донбассе «по законам военного времени»
20:39
В «серой зоне» на КПВВ «Станица Луганская» умерла женщина в инвалидной коляске
20:13
За грабежи и похищения людей: Банду «казаков ЛНР» объявили в розыск
19:45
В России заявили, что завтра начнут заполнять газом «Северный поток – 2»
19:37
Украина в ОБСЕ озвучила потери Объединенных сил за май: 4 погибли, 18 были ранены
19:16
«Захват заложников»: Резников – о блокировании «ДНР» выезда детей старше 14 лет
18:49
Аномальный ливень: В Северодонецке затопило торговый центр
18:26
В штабе рассказали об обстрелах на Донбассе и состоянии раненного бойца
18:13
В Бахмуте открыли региональный центр спортивной медицины
17:49
Суд озвучил материалы прокуратуры о причастности боевиков «ДНР» к крушению MH17
17:48
В Донецке устанавливают новое колесо обозрения. «ДНР» уверяет, что помог Ямало-ненецкий автономный округ
17:08
Хотят поставить «Железный купол»: Как Мариуполь борется за аэропорт
17:00
«Дело Василия Стуса»: Медведчук должен выплатить издательству почти 300 тысяч гривен
16:33
Боевики ранили украинского военного на Донбассе
все новости
ВИДЕО
Донецк без комендантского часа, «ЛНР» вцепилась в Протасевича. Дайджест НД ►
06 июня, 21:15
Бунт металлургов «ЛНР», «военная» администрация в Славянске. Донбасс сегодня ►
05 июня, 22:40
Львовские носки с луганским характером: Чем известна фабрика в Рубежном ►
01 июня, 17:33

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция