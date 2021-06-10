Глава «ЛНР» заявил о желании «судить» Протасевича на Донбассе «по законам военного времени»

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что «такие как» белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич подлежат «суду» на Донбассе «по законам военного времени».



«Таких, как Протасевич, назовем их "протасевичи", было очень много в 2014 году. Я думаю, что они однозначно должны быть осуждены по законам военного времени, и они должны быть осуждены на Донбассе», — цитирует Пасечника сепаратистский ресурс «ЛИЦ».



Ранее Пасечник заявил, что «ЛНР» и Беларусь поддерживают контакт по делу Протасевича.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска.



Авиалайнер посадили из-за сигнала о минировании, для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находился бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.



В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича. Украина и ряд других стран прекратили авиасообщение с Беларусью в ответ на задержание оппозиционера.



Лукашенко заявил, что Протасевич якобы воевал на Донбассе в составе батальона «Азов». Сам Протасевич участие в боевых действиях отрицает пояснив, что находился вместе с батальоном в качестве журналиста. Также это подтвердил основатель «Азова» Андрей Билецкий.



27 мая «Генпрокуратура ЛНР» возбудила «уголовное дело» против Протасевича за якобы его участие в боевых действиях в составе «Азова». Также «ЛНР» попросила Беларусь выдать им задержанного. В свою очередь Лукашенко предложил «следователям» из Луганска приехать в Минск.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, заявил что Лукашенко «будет больно», если «ЛНР» допросит Протасевича.