По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 июня

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки выявили 63 случая коронавируса. Из-за осложнений умерли семеро заболевших ранее. С начала пандемии ковид подтвержден у 89 943 человек. Из них 86 242 пациента выздоровели, 2 300 — умерли от осложнений.



В отдельных районах Донецкой области зафиксировано 170 новых случаев коронавируса и 16 летальных. Всего группировка «ДНР» подтверждает 40 548 заболевших: выписаны 33 831 человек, 3 080 — умерли.



В Луганской ОГА сообщили о 27 новых случаях COVID-19 в области. В результате осложнений болезни умерли еще пятеро пациентов. Всего этот диагноз подтвержден у 26 348 человек: выздоровели — 24 590, 913 умерли.



Группировка «ЛНР» заявила об одном летальном случае вследствие коронавируса и 18 заболевших за сутки. Всего там признают 4 881 случай заражения: 4 303 человека выписаны, 446 — умерли.



Политика



Италия продолжает поддерживать Нормандский формат и Минский процесс, как инструменты мирного урегулирования конфликта на Донбассе.



Общество



В «серой зоне» вблизи КПВВ «Станица Луганская» умерла пожилая женщина в инвалидной коляске.



Международный комитет Красного Креста отправил в отдельные районы Донецкой и Луганской областей гуманитарный груз общим весом 11,69 тонны.



Боевые действия



Постоянный представитель Украины при международных организациях Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ заявил, что в течение мая боевики 271 раз нарушили режим «тишины», в результате чего четверо украинских военных погибли, 18 получили ранения.



Боевики ограничивают свободу передвижения наблюдателей миссии ОБСЕ в пункте пропуска на границе и на железнодорожной станции возле Вознесеновки (ранее Червонопартизанск) в Луганской области.

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