Еще 1600 случаев коронавируса выявили в Украине

За четверг, 10 июня, в Украине выявили 1 603 случая заражения коронавирусом — это на 182 случая больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 5 583 человека, а 70 умерли.



Об этом сегодня сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 221 427 человек. Из них 2 120 780 пациентов выздоровели, а 51 577 человек скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях.



Вчера провели 55 342 тестирования.



В статистике нет данных с неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма.