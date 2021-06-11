Количество случаев коронавируса на Донетчине превысило 90 тысяч

В Донецкой области за минувшие сутки, 9 июня выявили 83 заболевших коронавирусом. Из-за осложнений умерли один пациент. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



С начала пандемии на подконтрольной правительству территории области коронавирус подтвержден у 90 026 человек. Из них 86 385 пациентов выздоровели, 2 301 — умерли от осложнений.



Первую дозу прививки против COVID-19 за сутки получили 871 человек, вторую дозу — 1 101. Всего с начала вакцинальной кампании первую дозу прививки получили 53 428 человек, вторую — 12 480.