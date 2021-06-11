Штаб ООС заявил про обстрелы со стороны НВФ сегодня утром

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что огонь велся вблизи Водяного у Донецка и Опытного.



За минувшие сутки, 10 июня, в районе проведения операции ОС зафиксировали 12 нарушений режима прекращения огня. Уточняется, что огонь велся по украинским позициям в районе Шумов, Новгородского, Причепиловки, Водяного на Приазовье, Водяного у Донецка, Старогнатовки, Луганского, Песок.



В штабе отметили, что за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов украинский военный получил ранения.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила, что 10 июня велись обстрелы по ее позициям в районе Ужовки (бывшее Ленинское) и Веселого.



Группировка «ЛНР» обстрелы не зафиксировала.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 9 июня 2021-го зафиксировала не менее 33 896 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в ОБСЕ заявили, что в последние месяцы ситуация на Донбассе ухудшается.