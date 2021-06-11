На Донетчине главу предприятия подозревают в незаконной добыче огнеупорной глины

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении руководителю одного из горнодобывающих частных обществ, который организовал незаконную добычу полезных ископаемых в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.



«Установлено, что его предприятие, после остановки действия специального разрешения на пользование недрами, продолжило незаконно добывать полезные ископаемые общегосударственного значения. В течение 2017-2018 годов было добыто 192 тысячи тонн огнеупорной и тугоплавкой глины. Государству был причинен ущерб на сумму 48,7 млн гривен», — говорится в сообщении.



Подозрение сообщено по ч. 2 ст. 240 и ч. 2 ст. 364-1 (незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения, злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Руководителю предприятия может грозить лишение свободы на срок до 6 лет.



Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.