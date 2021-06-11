На Луганщине из-за коронавируса умерли еще четверо больных

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 20 новых случаев COVID-19. От осложнений умерло еще четверо больных. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



Шесть новых случаев заболевания выявили в Рубежном, пять в Северодонецке, по три в Кременной и Станице Луганской, два в Старобельске и один в Лисичанске.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 26 368 человек. Из них выздоровели — 24 703 (113 за последние сутки), лечатся — 748, умерло 917 человек.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 17,8 (при пороговом 60).

В отдельных районах Луганской области выявлен 21 случай заболевания коронавирусом, скончался один ранее заболевший человек. В целом группировка «ЛНР» признает 4 902 случая заболевания, с полным выздоровлением выписали 4 313 пациентов. От болезни умерли 447 человек.