Военнослужащего ВСУ подозревают в передаче информации боевикам «ДНР»

Военнослужащего ВСУ задержали по подозрению в передаче информации группировке «ДНР» о дислокации и планировании боевых задач одного из подразделений в зоне операции Объединенных сил. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.



По данным спецслужбы, что по заданию кураторов злоумышленник собирал и передавал информацию о местах дислокации, силы и средства одной из аэромобильных бригад ВСУ, которая участвует в проведении ООС.



«Он также инициативно выражал готовность к проведению активных диверсионных актов против украинских военных. С этой целью военнослужащий накапливал оружие и средства поражения, которые были обнаружены и изъяты во время проведения санкционированных обысков», — говорится в сообщении.



Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.



Продолжаются неотложные следственные действия.