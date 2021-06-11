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Военнослужащего ВСУ подозревают в передаче информации боевикам «ДНР»

11 июня 2021, 13:58

Военнослужащего ВСУ подозревают в передаче информации боевикам «ДНР»

Военнослужащего ВСУ задержали по подозрению в передаче информации группировке «ДНР» о дислокации и планировании боевых задач одного из подразделений в зоне операции Объединенных сил. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным спецслужбы, что по заданию кураторов злоумышленник собирал и передавал информацию о местах дислокации, силы и средства одной из аэромобильных бригад ВСУ, которая участвует в проведении ООС.

«Он также инициативно выражал готовность к проведению активных диверсионных актов против украинских военных. С этой целью военнослужащий накапливал оружие и средства поражения, которые были обнаружены и изъяты во время проведения санкционированных обысков», — говорится в сообщении.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

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