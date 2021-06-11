Иностранные дипломаты надели футболки сборной Украины на фоне ситуации с УЕФА

Представители посольств США, Великобритании и Канады в Украине надели новые футболки сборной Украины по футболу на фоне критики формы со стороны России и просьбы УЕФА убрать лозунг «Героям слава» с нее перед чемпионатом Европы.



Первыми надели украинскую форму 10 июня работники американского посольства во главе с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин.





Сегодня к флеш-мобу присоединились посольсвта Великобритании и Канады.

Новий дрес-код в посольстві Канади в Україні? Гарної всім п'ятниці!



New dress code at the Canadian Embassy? Happy Friday everyone! pic.twitter.com/KE3CsxfCMP — Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) June 11, 2021

Ранее сегодня исполком Украинской ассоциации футбола присвоил официальный футбольный статус лозунгам «Слава Украине!» и «Героям слава!».



Такое решение УАФ приняла на фоне ситуации с формой сборной Украины на чемпионате Европы по футболу. Накануне УЕФА после жалобы России потребовал убрать лозунг «Героям слава» с игоровых футболок, который в сочетании со словами «Слава Украине» европейские футбольные чиновники посчитали «политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение».



Вместе с тем УЕФА разрешила оставить на форме надпись «Слава Украине» и контуры карты Украины, включающие Крым.



Первый матч сборной Украины на Евро состоится 13 июня против команды Нидерландов.