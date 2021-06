Иностранные дипломаты надели футболки сборной Украины на фоне ситуации с УЕФА

Представители посольств США, Великобритании и Канады в Украине надели новые футболки сборной Украины по футболу на фоне критики формы со стороны России и просьбы УЕФА убрать лозунг «Героям слава» с нее перед чемпионатом Европы.



Первыми надели украинскую форму 10 июня работники американского посольства во главе с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин.





Сегодня к флеш-мобу присоединились посольсвта Великобритании и Канады.

Новий дрес-код в посольстві Канади в Україні? Гарної всім п'ятниці!



New dress code at the Canadian Embassy? Happy Friday everyone! pic.twitter.com/KE3CsxfCMP