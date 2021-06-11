Суд по МН17: Цемах утверждает, что никогда не видел «Бук» на Донбассе

Бывший командир ПВО группировки «ДНР» Владимир Цемах в ходе рассмотрения дела о сбитии самолета МН17 заявил, что он не видел ЗРК «Бук» на Донбассе. Об этом сообщается на специальном сайте посвященном суду.



По его словам, в день сбития самолета малайзийских авиалиний его не было в районе запуска ракеты. А где он был, и что он делал 17 июля 2014 года он не помнит.



Судья Дагмар Костер сообщил, что Цемах с июня 2014 года отвечал за воздушную оборону в Снежном.



С 7 июня в Нидерландах начались слушания по делу по существу. Во время заседания суда были опубликованы аудиозаписи боевиков и экс-офицера военной разведки РФ. На суде также показали фото обломков ракеты, которая могла сбить борт МН17.



