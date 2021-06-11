Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Суд по МН17: Цемах утверждает, что никогда не видел «Бук» на Донбассе

11 июня 2021, 17:52

Суд по МН17: Цемах утверждает, что никогда не видел «Бук» на Донбассе

Бывший командир ПВО группировки «ДНР» Владимир Цемах в ходе рассмотрения дела о сбитии самолета МН17 заявил, что он не видел ЗРК «Бук» на Донбассе. Об этом сообщается на специальном сайте посвященном суду.

По его словам, в день сбития самолета малайзийских авиалиний его не было в районе запуска ракеты. А где он был, и что он делал 17 июля 2014 года он не помнит.

Судья Дагмар Костер сообщил, что Цемах с июня 2014 года отвечал за воздушную оборону в Снежном. 

С 7 июня в Нидерландах начались слушания по делу по существу. Во время заседания суда были опубликованы аудиозаписи боевиков и экс-офицера военной разведки РФ.  На суде также показали фото обломков ракеты, которая могла сбить борт МН17.

Еще по теме

Люди
Владимир Цемах
Прочее
MH17

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:22
В «ДНР» связали отказ от «Внешторгсервиса» с проблемами российского банка Курченко
10:49
За сутки в ОРДЛО зарегистрировали 186 случаев ковида
10:21
В «ДНР» назвали имя россиянина, которому передали проблемные предприятия
08:33
«ДНР» и «ЛНР» объявили о приходе нового «инвестора» на предприятия вместо «Внешторгсервиса»
22:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 июня
21:38
Глава «ЛНР» заявил о желании «судить» Протасевича на Донбассе «по законам военного времени»
17:48
В Донецке устанавливают новое колесо обозрения. «ДНР» уверяет, что помог Ямало-ненецкий автономный округ
15:30
Стало известно о «крахе» крупнейшей птицефабрики при «ДНР»
15:28
По прописке или паспорту РФ: «ДНР» напомнила, кого пропускает через «границу» с Россией и неподконтрольной Луганщиной
13:20
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 11 июня
11:42
«ДНР» сообщила о 16 новых смертях от ковида, «ЛНР» — об одной
09:01
На Луганщине боевики снова ограничивали в передвижении миссию ОБСЕ
22:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 июня
17:20
Отмена комендантского часа: «ДНР» усилит патрулирование на выходных
10:31
Не неподконтрольном Донбассе от ковида за сутки умерли 16 человек
все новости
19:57
Под Мариуполем хотят построить ипподром
19:22
В «ДНР» связали отказ от «Внешторгсервиса» с проблемами российского банка Курченко
18:29
На Донетчине погиб украинский военный
17:52
Суд по МН17: Цемах утверждает, что никогда не видел «Бук» на Донбассе
17:20
Боевику «Абхазу» дали условный срок
16:56
В Кабмине готовят план информационной реинтеграции жителей ОРДЛО и Крыма
16:41
Иностранные дипломаты надели футболки сборной Украины на фоне ситуации с УЕФА
15:23
В Госдуму внесли законопроект о репатриации украинцев и белорусов в Россию
14:39
Послы Евросоюза одобрили паспорта вакцинации для туристов
13:58
Военнослужащего ВСУ подозревают в передаче информации боевикам «ДНР»
13:56
Сборная Украины собирается играть в футболках с надписью «Героям слава». Но переговоры с УЕФА продолжаются
13:27
На Луганщине из-за коронавируса умерли еще четверо больных
12:57
СБУ: В Запорожской области пытались создать нелегальный «горсовет»
12:13
УАФ утвердил официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине!» и «Героям слава!»
11:42
На Донетчине главу предприятия подозревают в незаконной добыче огнеупорной глины
все новости
ВИДЕО
Донецк без комендантского часа, «ЛНР» вцепилась в Протасевича. Дайджест НД ►
06 июня, 21:15
Бунт металлургов «ЛНР», «военная» администрация в Славянске. Донбасс сегодня ►
05 июня, 22:40
Львовские носки с луганским характером: Чем известна фабрика в Рубежном ►
01 июня, 17:33

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция