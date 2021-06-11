На Луганщине мужчина погиб от удара молнии

В поселке Троицкое Луганской области молния ударила в двух местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Луганской области.



Мужчины попали под грозу, в ходе которой один – погиб.



По данным ГСЧС, мужчина скончался до прибытия экстренной медицинской помощи, второй мужчина госпитализирован. Его состояние — удовлетворительное.

В Донецкой и Луганской областях на этой неделе наблюдаются аномальные дожди.



В Северодонецке сильный ливень стал причиной затопления улиц и отдельных зданий.



Осадки стали причиной чрезвычайной ситуации в Мариуполе, подобных которой не было последние 30 лет. В городе подтопило около 150 многоэтажных и около 100 частных домов.



В Краматорске обильные дожди тоже причинили немалый ущерб: в городе образовались провалы почвы, местами вода смыла асфальт, в жилых домах потекли крыши.