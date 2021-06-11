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По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости 11 июня

11 июня 2021, 23:15

По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости 11 июня

На время пандемии «Новости Донбасса» будут информировать о ситуации с коронавирусной инфекцией Covid-19 в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии соприкосновения. Информация о ситуации с коронавирусом в Украине доступна в этой рубрике. Мы продолжаем также сообщать и о других актуальных новостях на оккупированной части региона.

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области выявили 83 заболевших коронавирусом. Из-за осложнений умер один пациент.

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 20 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще четверо больных.

В отдельных районах Луганской области выявлен 21 случай заболевания коронавирусом, скончался один ранее заболевший человек. Так называемый минздрав группировки «ДНР» за минувшие сутки выявил 165 заболевших коронавирусом, 11 человек умерли от осложнений.

Экономика

Компания «Внешторгсервис» больше не будет управлять крупными металлургическим и коксохимическими предприятиями на неподконтрольной Украине территории. Ей на смену пришла «группа инвесторов». Имя одного из них названо – российский предприниматель Евгений Юрченко

В группировке «ДНР» впервые публично, через подконтрольные СМИ, заявили о причастности Сергея Курченко к предприятию «Внешторгсервис» (ВТС) и Энергомашбанку.

Боевые действия

Вблизи Богдановки Донецкой области 9 июня был обстрелян беспилотник наблюдательной миссии ОБСЕ.

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