«ЛНР» сообщила о четырех умерших от коронавируса за сутки

За минувшие сутки в отдельных районах Луганской области выявлено 15 случаев заболевания коронавирусом, скончались четверо ранее заболевших. Об этом сообщает «минздрав» группировки «ЛНР».



Всего там признают 4 917 случаев заболевания с начала пандемии.



Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 4 329 человек.



От осложнений болезни умер 451 человек с диагнозом COVID-19.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

Читайте также: В Украине выявили еще 1274 зараженных коронавирусом