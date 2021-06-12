На Донетчине за сутки коронавирус диагностировали у 84 человек

За пятницу, 11 июня, в Донецкой области выявили 84 новых случая коронавируса. От осложнений болезни умерли еще девять пациентов. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



С начала пандемии на подконтрольной правительству территории области коронавирус подтвержден у 90 110 человек. Из них 86 496 пациентов выздоровели, 2 310 — умерли от осложнений.



Первую дозу прививки против COVID-19 за сутки получили 767 человек, вторую дозу — 1 157. Всего с начала вакцинальной кампании первую дозу прививки получили 55 195 человек, вторую — 13 637.

За пятницу, 11 июня, в Украине выявили 1 274 случая заражения коронавирусом — это на 329 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 4 905 человек, а 69 умерли. По количеству заболевших за этот день Донетчина вошла в пятерку регионов с самым большим числом новых выявленных случаев коронавируса.