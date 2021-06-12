«ДНР» заявила о 141 новом случае заражения COVID-19 за сутки

За прошлые сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 141 новый случай заражения COVID-19. При этом 121 человек выздоровел, 16 – умерли.



Об этом сообщило «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 40 854 случая ковида. При этом 34 637 человек выписаны, а 3 110 умерли. Продолжают болеть 3 107 пациентов.



Также за сутки выявлено 77 случаев пневмоний, госпитализированы 66 человек. Всего на лечении находится 1 256 пациентов с пневмониями, из них 618 на кислородной поддержке (+20 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

ОРДО продолжает опережать подконтрольную украинской власти территорию Донетчины по суточному числу заболевших коронавирусом и летальных случаев. Так, за пятницу, 11 июня, в Донецкой области выявили 84 новых случая коронавируса, что на 57 меньше, чем данные, которые дает «ДНР». От осложнений болезни умерли еще девять пациентов, что на семь случаев меньше, чем на неподконтрольной территории. Такое соотношение по числу заболевших и умерших от коронавируса по разные стороны линии соприкосновения наметилось с 20-х чисел мая.