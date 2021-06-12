Глава МИД назвал условия нормализации отношений Украины и России

Взаимоотношения Украины и России нормализуются при соблюдении двух условий. Прежде всего, должна произойти деоккупация украинских территорий. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».



«Я считаю, что мы должны быть оптимистами и верить, что отношения между Украиной и Россией нормализуются. Я знаю даже, когда это произойдет. Это произойдет, когда Россия деоккупирует наши территории», – отметил Кулеба.



Вторым условием глава МИД считает визит в Украину нового лидера России, который «склонит голову перед памятником жертвам войны России против Украины».



Кулеба отметил, что подобные примеры примирения враждующих стран есть в современной истории. «Это был опыт Германии и Франции. Это были две нации, которые ненавидели и уничтожали друг друга в Европе. Но они прошли этот путь», – сказал глава МИД.



Он также добавил, что нынешний президент Владимир Путин заложил в российском обществе украинофобию на многие годы вперед, потому нормализция отношений двух стран может длиться долго. Главный вопрос в том, чтобы этот путь хотело пройти российское общество.

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