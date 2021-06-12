На Луганщине за сутки выявили всего семь новых случаев COVID-19

В Луганской области за прошлые сутки лабораторно подтверждено семь новых случаев коронавируса. От осложнений умер один человек, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



По одному-двум заболевшим выявлено в Лисичанске, Рубежном, Марковке, Новопскове, Сватово.



В Лисичанске вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 94-летняя женщина.



За все время пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 26 375 жителей области. Из них выздоровели – 24 753, скончались – 918 человек.

За пятницу, 11 июня, в Украине выявили 1 274 случая заражения коронавирусом — это на 329 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 4 905 человек, а 69 умерли.