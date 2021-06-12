«Заместителя мэра» Луганска объявили в розыск

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в совершении преступлений против национальной безопасности Украины одному из высокопоставленных «чиновников» группировки «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Оперативники и следователи СБУ задокументировали, что бывший руководитель Луганского городского ГАИ в 2015 году присоединился к группировке «ЛНР» и занял должность так называемого «заместителя главы администрации города Луганска».



«До настоящего времени он активно участвует в обеспечении функционирования оккупационной власти в захваченном гибридным агрессором областном центре», – отметили в СБУ.



«Чиновник» подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя и в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.



Он объявлен в общегосударственный розыск за участие в террористической организации.