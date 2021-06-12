На неподконтрольный Донбасс отправили более 70 тонн гуманитарного груза

За текущую неделю на временно неподконтрольную украинской власти территорию Донецкой и Луганской областей доставили более 70 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Через КПВВ «Новотроицкое» и «Счастье» проехало шесть грузовых автомобилей с гуманитарным грузом.



Международный Комитет Красного Креста и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев для населения ОРДЛО доставили строительные материалы, медицинское оборудование и товары медицинского назначения.



Общий вес гуманитарной помощи составил около 71,1 тонны.

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