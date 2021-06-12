Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На неподконтрольный Донбасс отправили более 70 тонн гуманитарного груза

12 июня 2021, 14:23

На неподконтрольный Донбасс отправили более 70 тонн гуманитарного груза

За текущую неделю на временно неподконтрольную украинской власти территорию Донецкой и Луганской областей доставили более 70 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Через КПВВ «Новотроицкое» и «Счастье» проехало шесть грузовых автомобилей с гуманитарным грузом.

Международный Комитет Красного Креста и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев для населения ОРДЛО доставили строительные материалы, медицинское оборудование и товары медицинского назначения.

Общий вес гуманитарной помощи составил около 71,1 тонны.

Читайте также:

Красный Крест отправил на Донбасс почти 12 тонн гуманитарной помощи

Еще по теме

Места
КПВВ Новотроицкое КПВВ Счастье
Прочее
гуманитарная помощь Ситуация на КПВВ
Организации
Красный крест УВКБ ООН

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:27
О добыче пресной воды для Крыма под Азовским морем придется забыть – Аксенов
11:41
«ДНР» похвасталась, что организовала более 5 тысяч автобусных рейсов за паспортами в Россию
11:23
«ДНР» заявила о 141 новом случае заражения COVID-19 за сутки
09:47
«ЛНР» сообщила о четырех умерших от коронавируса за сутки
23:15
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости 11 июня
19:22
В «ДНР» связали отказ от «Внешторгсервиса» с проблемами российского банка Курченко
10:49
За сутки в ОРДЛО зарегистрировали 186 случаев ковида
10:21
В «ДНР» назвали имя россиянина, которому передали проблемные предприятия
08:33
«ДНР» и «ЛНР» объявили о приходе нового «инвестора» на предприятия вместо «Внешторгсервиса»
22:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 июня
21:38
Глава «ЛНР» заявил о желании «судить» Протасевича на Донбассе «по законам военного времени»
17:48
В Донецке устанавливают новое колесо обозрения. «ДНР» уверяет, что помог Ямало-ненецкий автономный округ
15:30
Стало известно о «крахе» крупнейшей птицефабрики при «ДНР»
15:28
По прописке или паспорту РФ: «ДНР» напомнила, кого пропускает через «границу» с Россией и неподконтрольной Луганщиной
13:20
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 11 июня
все новости
16:27
О добыче пресной воды для Крыма под Азовским морем придется забыть – Аксенов
15:51
«Фан-зона 2021»: В Краматорске установили экран для трансляции матчей Еврочемпионата по футболу
14:55
На Донетчине открыли восстановленный мост между Бахмутом и Светлодарском
14:23
На неподконтрольный Донбасс отправили более 70 тонн гуманитарного груза
13:25
«Заместителя мэра» Луганска объявили в розыск
13:14
На Луганщине за сутки выявили всего семь новых случаев COVID-19
13:04
Телеканал «Украина» отказался от показа матча с участием сборной России
12:57
Глава МИД назвал условия нормализации отношений Украины и России
11:41
«ДНР» похвасталась, что организовала более 5 тысяч автобусных рейсов за паспортами в Россию
11:23
«ДНР» заявила о 141 новом случае заражения COVID-19 за сутки
10:47
Зеленский подписал закон, который разблокирует доступ к кредитованию жителей зоны АТО/ООС
10:28
На Донетчине за сутки коронавирус диагностировали у 84 человек
10:07
До географии не дошли: Кулеба рассказал о подготовке встречи Зеленского и Путина
09:47
«ЛНР» сообщила о четырех умерших от коронавируса за сутки
08:44
На Донбассе активизировались обстрелы, стороны сообщают о погибших
все новости
ВИДЕО
Донецк без комендантского часа, «ЛНР» вцепилась в Протасевича. Дайджест НД ►
06 июня, 21:15
Бунт металлургов «ЛНР», «военная» администрация в Славянске. Донбасс сегодня ►
05 июня, 22:40
Львовские носки с луганским характером: Чем известна фабрика в Рубежном ►
01 июня, 17:33

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция