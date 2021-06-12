На Донетчине открыли восстановленный мост между Бахмутом и Светлодарском

Восстановленный мост между Бахмутом и Светлодарском / Фото: САД в Донецкой области

В Донецкой области завершили ремонт еще одного автомобильного моста, который был разрушен вследствие боевых действий. Восстановлен и открыт для движения мост между Бахмутом и Светлодарском, сообщает Служба автомобильных дорог в Донецкой области.



Работы на объекте выполнялись в рамках программы «Большое строительство».



Восстановленный мост через железнодорожные пути находится на км 730 + 554 автомобильной дороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский.



Этот путепровод расположен между городами Бахмут и Светлодарск возле станции Роты. Длина путепровода через железнодорожные пути составляет 42,85 п.м.

Строился мост еще в 1951 году. В 2014 году, когда в этой местности шли боевые действия, путепровод был разрушен.



После разрушения моста движение осуществлялось по дорогам местного значения, что значительно увеличивало время в дороге.



Открытие путепровода позволит транспорту быстро проехать в населенные пункты Луганское, Мироновский и Светлодарск.