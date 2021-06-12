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На Донетчине восстановили еще свыше 400 домов в прифронтовой зоне

12 июня 2021, 17:36

На Донетчине восстановили еще свыше 400 домов в прифронтовой зоне

В Донецкой области в этом году восстановили уже более 400 домов, поврежденных в результате боевых действий, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Всего с начала ведения боевых действий на территориях, подконтрольных украинской власти, было разрушено или повреждено 13 922 жилых дома.

«При участии гуманитарных организаций, Донецкой облгосадминистрации, органов власти на местах, при взаимодействии с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям за весь период проведения работ восстановлено 8 367 жилых домов, из них 7509 – дома частной формы собственности», – говорится в сообщении.

В текущем году восстановлено 416 жилых домов (из них 40 – силами местных органов власти): наибольшее количество – в Авдеевке (108), в Торецке и Марьинке (по 75), Очеретино (72).

К восстановительным работам, которые выполнялись в период с 1 апреля по 9 июня, было привлечено 150 человек от ГСЧС Украины (из них 120 человек – командированы из других областей Украины).

За период 2017-2021 годов за счет регионального материального резерва Донецкой области были выделены строительные материалы на общую сумму более 48 млн грн. В данное время из областного бюджета выделено дополнительное финансирование в размере 7 млн грн, проводятся процедуры закупок строительных материалов для продолжения восстановительных работ в августе-сентябре 2021 года.

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