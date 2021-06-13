Ситуация на Донбассе: Позиции ООС обстреляли 9 раз

На Донбассе в субботу в районе проведения ООС были зафиксированы 9 нарушений режима тишины. Об этом сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.



Вблизи Водяного, что на Приазовье, незаконные вооруженные формирования трижды открывали огонь из автоматических станковых, станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Неподалеку Авдеевки - из подствольных гранатометов. В районе населенного пункта Пески велся огонь из крупнокалиберных пулеметов.



У Луганского позиции украинских военных обстреляли из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



В сторону Причепиловки велсь стрельба из автоматических станковых, станковых противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Рядом с Новотошковским боевики стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.



Кроме того, на севере Луганской области линию соприкосновения пересек беспилотник типа «Ордан-3М», его сигнал заглушили.



По состоянию на 7:00 утра, 13 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, отмечают в штабе.



В группировке «ДНР» заявили, что вчера из гранатометов и подствольного оружия стреляли по их позициям в поселке Ленинское.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 10 июня 2021 года зафиксировала не менее 33 966 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 10 733 взрыва, 5 721 пролетевший неопределенный боеприпас, 230 вспышек дульного пламени, 110 осветительных ракет, а также не менее 17 172 очередей и выстрелов).



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.