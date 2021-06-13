На Луганщине умер один человек с ковидом

В Луганской области за субботу медики выявили 11 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.



Вследствие осложнений, вызванных ковидом, умер 52-летний житель Лисичанска.



Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 919 человек. За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 26 386 человек. Выздоровели – 24 753, лечатся – 714 (104 – стационарно, 610 – амбулаторно).



В пресс-службе отмечают, что за время распространения этого вируса в области заболело 1 074 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 1 061.