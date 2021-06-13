Путин рассказал, чего хочет от встречи с Байденом

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал предстоящую встречу с президентом США Джозефом Байденом. Путин назвал главные ожидания от встречи с американским президентом.



«Восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы, такие есть, я уже об этом говорил. Если мы после этой встречи создадим механизмы работы по всем этим направлениям, мне кажется, было бы уже хорошо. Можно было бы сказать, что встреча прошла недаром», – цитирует Путина издание РБК.

Президенты должны встретиться на саммите в Женеве 16 июня.