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Путин рассказал, чего хочет от встречи с Байденом

13 июня 2021, 14:09

Путин рассказал, чего хочет от встречи с Байденом

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал предстоящую встречу с президентом США Джозефом Байденом. Путин назвал главные ожидания от встречи с американским президентом.

«Восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы, такие есть, я уже об этом говорил. Если мы после этой встречи создадим механизмы работы по всем этим направлениям, мне кажется, было бы уже хорошо. Можно было бы сказать, что встреча прошла недаром», – цитирует Путина издание РБК.

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Президенты должны встретиться на саммите в Женеве 16 июня.

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