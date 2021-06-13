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Страны G7 призвали Россию не вмешиваться в дела Украины

13 июня 2021, 17:10

Страны G7 призвали Россию не вмешиваться в дела Украины

Участники саммита G7 в финальном коммюнике выразили готовность налаживать отношения с РФ, но при этом готовы и противостоять ей в случаях, когда это необходимо. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.

«Мы заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношений с Россией и продолжим сотрудничать с ней в сферах, где у нас есть взаимный интерес к такой работе», – приводит агентство выдержки из документа.

Кроме этого страны «Большой семерки» призвали Россию прекратить вмешиваться в дела других государств. Там отметили, что убеждены - Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником. Об этом пишет «Сегодня».

«Мы подтверждаем нашу поддержку Нормандского процесса для обеспечения выполнения Минских соглашений, и призываем Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования к конструктивному взаимодействию и подтверждению приверженности перемирию», - говорится в коммюнике по итогам саммита.

Bloomberg передает, что в документе также содержится призыв к РФ «соблюдать свои международные обязательства и обязанности в сфере прав человека».

Саммит G7 прошел в Великобритании с 11 по 13 июня. В нем принял участие, в частности, президент США Джо Байден, проводящий поездку по Европе. Это первая поездка Байдена за границу с момента начала работы на посту президента.

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