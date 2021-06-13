Футбольный клуб «Шахтер» подписал контракт с бразильским полузащитником Педриньо. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



До этого Педриньо выступал за португальскую «Бенфику». Сумма трансфера составила 18 миллионов евро.



Контракт «горняков» с 23-летним бразильцем рассчитан на 5 лет.

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Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин после подписания контракта с Педриньо выразил надежду, что на следующей неделе будет еще один трансфер. «Ждите и все услышите», — подчеркнул он.