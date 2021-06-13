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Донбасс. Итоги недели 7 - 13 июня

13 июня 2021, 22:25

Донбасс. Итоги недели 7 - 13 июня

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям части Донецкой области зарегистрировано 90 129 заболевших ковидом. Из них 86 353 человек выздоровели, а 2 310 — умерли. За неделю зафиксировано 383 заболевших и 32 умерших.

Группировка «ДНР» признает 39 963 заболевших COVID-19: 40 854 человека выписаны, 3 110 - скончались. За неделю — 891 новый случай болезни и 76 умерших.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 26 386 случай коронавируса: 24 753 человека выздоровели, 919— умерли. За неделю — 115 новых случаев болезни и 13 летальных случаев.

Группировка «ЛНР» подтверждает 4 918 случаев COVID-19: выписали 4 329 человек, 451 — умерли. За неделю — 92 новых случая болезни и восемь умерших.

Урегулирование конфликта

Во время заседания Трехсторонней контактной группы украинская сторона предоставила ряд инициатив в сфере безопасности, а также призвала представителей группировок «ДНР/ЛНР» освободить четырех тяжелобольных граждан Украины и открыть КПВВ. Однако предложения Киева не встретили надлежащей реакции российской стороны, заявили в украинской делегации.

Политика

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов к предметному разговору с главой МИД России Сергеем Лавровым в четырехстороннем Нормандском формате.

Италия продолжает поддерживать Нормандский формат и Минский процесс, как инструменты мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Экономика

Компания «Внешторгсервис» больше не будет управлять крупными металлургическим и коксохимическими предприятиями на неподконтрольной Украине территории. Ей на смену пришла «группа инвесторов». Имя одного из них названо – российский предприниматель Евгений Юрченко.

В группировке «ДНР» впервые публично, через подконтрольные СМИ, заявили о причастности Сергея Курченко к предприятию «Внешторгсервис» (ВТС) и Энергомашбанку.

Общество

Группировка «ДНР» перестала выпускать за пределы подконтрольной ей территории детей старше 14 лет, у которых нет «паспорта ДНР», РФ или Украины.

Во время второго судебного заседания по существу по делу МН17, которое состоялось во вторник в Нидерландах, продемонстрировали видео, на котором зенитно-ракетный комплекс «Бук» направляется в сторону пгт Первомайское в Донецкой области.

Основные риски для окружающей среды на прифронтовых территориях в Донецкой и Луганской областях связаны с физическим повреждением, технологическими и операционными нарушениями в работе промышленных предприятий, рассказали в ОБСЕ. Эксперты также выделили зоны повышенного экологического риска.

Глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что говорить об открытии КПВВ на линии соприкосновения преждевременно, а «граница» с контролируемой «ЛНР» территорией остается закрытой якобы из-за «бюрократических проволочек».

В «серой зоне» вблизи КПВВ «Станица Луганская» умерла пожилая женщина в инвалидной коляске.

Международный комитет Красного Креста отправил в отдельные районы Донецкой и Луганской областей гуманитарный груз общим весом 11,69 тонны.

Боевые действия

Постоянный представитель Украины при международных организациях Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ заявил, что в течение мая боевики 271 раз нарушили режим «тишины», в результате чего четверо украинских военных погибли, 18 получили ранения.

Боевики ограничивают свободу передвижения наблюдателей миссии ОБСЕ в пункте пропуска на границе и на железнодорожной станции возле Вознесеновки (ранее Червонопартизанск) в Луганской области.

Вблизи Богдановки Донецкой области 9 июня был обстрелян беспилотник наблюдательной миссии ОБСЕ.

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