Глава ОБСЕ посетила КПВВ под Донецком

Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая находится с визитом в Украине, посетила КПВВ «Новотроицкое». Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар у себя в Twitter.



КПВВ «Новотроицкое» — единственный пункт пропуска, который работает в Донецкой области. Работу остальных блокирует группировка «ДНР». При этом последняя установила такой режим со своей стороны, что люди могут пересечь «Новотроицкое» только по понедельникам и пятницам.

With @OSCE_SMM in #Donetsk region. Recognise Mission staff’s tireless monitoring of the security situation and the important work on local ceasefires to support infrastructure repairs and demining. #OSCE2021SWE pic.twitter.com/OPECu3uaSx

Перед этим Линде посетила Мариупольский морской торговый порт. Руководство порта проинформировало ее о состоянии и проблемах в работе, особенно после начала российской агрессии, ограничения прохода Керченским проливом.



По словам Боднара, заместитель министра обороны Украины и командир тактической группы «Мариуполь» проинформировали делегацию ОБСЕ о безопасности в Азовском море и мерах по укреплению береговой обороны.



«Суверенитет и территориальная целостность Украины должны соблюдаться в соответствии с международным правом и обязательствами ОБСЕ», — написала Линде в Twitter.

At Azov Sea port of #Mariupol, taking stock of the regional security situation following recent tensions. #Ukraine’s sovereignty and territorial integrity must be respected in line with international law and @OSCE commitments. #OSCE2021SWE pic.twitter.com/AulxXs7uIK