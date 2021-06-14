На Луганщине за сутки выявили 4 заболевших ковидом, на Донетчине ни одного

За минувшие сутки в Луганской области выявили 4 случая заражения коронавирусом. Об этой сообщили в Луганской облгосадминистрации.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганщины ковид подтвержден у 26 390 человек. Выздоровели — 24 755 пациента, а умерли 919 человек.



В Донецкой области за сутки не выявили ни одного нового заболевшего ковидом, сообщил глава облгосадминирации Павел Кириленко.



С начала пандемии на подконтрольной территории Донецкой области коронавирус подтвержден у 90 129 человек. Из них 86 358 пациентов выздоровели, 2 310 — умерли от осложнений.

За воскресенье, 13 июня, в Украине выявили 420 случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровели 3 328 человека, а 13 умерли.