СБУ задержала военных, которые хотели продать оружие из части

Служба безопасности Украины разоблачила трех военных, которые планировали продать оружие со совей военной части. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.



В СБУ отметили, что во время обысков изъято:

АГС — автоматические станковые гранатометы 4 шт.

РПГ — ручные противотанковые гранатометы 2 шт.

ПКМ — пулемет Калашникова модернизированный 1 шт.

ПКТ — пулемет Калашникова танковый 3 шт.

АК 74 — автомат Калашникова 1 шт.

АК 47 — автомат Калашникова 1 шт.

АКМС — автомат Калашникова с металлическим складным прикладом 4 шт.

ГП 25 — гранатометы подствольные 10 шт.

ПМ — пистолет Макарова 1 шт.

ствол к ПКТ 2 шт.

ствол к ПК 1 шт.

Сейчас продолжаются следственные действия.



В какой именно части произошел инцидент, не сообщаетя. При этом в СБУ указали, что операция проводилась совместно с полицией Донецкой области под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере операции Объединенных сил.