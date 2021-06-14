СБУ задержала военных, которые хотели продать оружие из части

Служба безопасности Украины разоблачила трех военных, которые планировали продать оружие со совей военной части. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.
В СБУ отметили, что во время обысков изъято:
Сейчас продолжаются следственные действия.
В какой именно части произошел инцидент, не сообщаетя. При этом в СБУ указали, что операция проводилась совместно с полицией Донецкой области под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере операции Объединенных сил.