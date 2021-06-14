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Феномен электрогитары: почему этот музыкальный инструмент так популярен (реклама)

14 июня 2021, 17:58

Феномен электрогитары: почему этот музыкальный инструмент так популярен (реклама)

Электрогитара — неотъемлемая часть современной популярной массовой культуры. Без этого музыкального инструмента практически невозможно представить любимую музыку, такой, какая она знакома нам в некоторых случаях прямо с детства. На правах полноценного действенного инструмента — электрогитары вошли в составы групп всех музыкальных направлений, а также к оркестров в качестве и ансамблевых элементов, и солистов. В чем кроется секрет огромного успеха этого инструмента — в нашей статье расскажет специалист по музыкальной истории от интернет-магазина Музлайн.

Как оказаться в нужном месте в нужное время

Собственно, чтобы долго не держать интригу, можно сразу же сказать, что тот успех, который электрогитары имеют сейчас, — результат того, что появился этот инструмент не стихийно, и не ситуативно, а путем эволюции в нужное историческое время. Что именно имеется в виду?

Давайте вернемся в эпоху зарождения и распространения радиовещания. В Соединенных Штатах Америки это молодое явление практически сразу же поставили на службу развлечений и заработка денег, а не только использовали, как средство оповещения населения или что-то вроде того. И поскольку транслировать записи (а они, тогда еще были на тяжелых пластинках) еще не умели, единственным способом передачи музыки была трансляция живого исполнения. Так возникали так называемые Оркестры Радиовещание, штатные ансамбли, обслуживали эфиры, давали концерты и так далее. Параллельно зародился и стремительно развивался джаз — в частности в виде биг бэндов, которые благодаря своей громкой и мощному звучанию активно эксплуатировались для нужд радио. Основной состав их был из медных духовых инструментов, ударных, контрабанде и т.п. Обычная акустическая гитара, которую всегда любили и охотно приглашали к ансамблей, на фоне громкой и звонкой меди просто терялась, ее даже сильнейшей громкости было мало, чтобы полноценно звучать, а тем более выполнять значимые партии. Отказаться от гитары музыканты принципиально не могли — потому что это не тот случай, когда современная музыка, и музыка развивающейся ничего бы не потеряли от ее исчезновения. Пришлось подключать инженерное мышление и в ручном режиме проводить гитару путем эволюции.

Идея прицепить на гитару микрофон пришла в головы одновременно нескольким музыкантам, но все оказалось не так просто, потому что звук, во-первых, сильно скривлявся, а во-вторых, возникала очень знакома всем звукорежиссёрам заводка — высокий громкий резкий звук. Так или иначе, прошло всего лишь несколько лет от появления первого гибрида гитары и микрофона к выходу в свет полноценной электрогитары с магнитным звукоснимателем, которая изменила мир музыки навсегда.

По мнению специалистов интернет-магазина Muzline, электрогитары по праву занимают место самого популярного современного музыкального инструмента и имеют большое будущее на много лет вперед.

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