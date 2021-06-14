Штаб: Боевики дважды стреляли на Донбассе, ВСУ ответили

С начала текущих суток, 14 июня, боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



В районе Новотошковского боевики стреляли из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а вблизи Водяного — из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



Украинские военные открывали ответный огонь.



О действиях боевиков сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.