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Кулеба: Нужны гарантии безопасности от РФ после запуска «Северного потока 2» или вывод войск с Донбасса

15 июня 2021, 00:28

Кулеба: Нужны гарантии безопасности от РФ после запуска «Северного потока 2» или вывод войск с Донбасса

В случае завершения строительства газопровода «Северный поток 2» Украина хотела бы получить гарантии своей безопасности, в частности путем вывода войск РФ со своей территории. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает «Интерфакс-Украина».

«Если все-таки "дожмут" этот вопрос, то, безусловно, для Украины "Северный поток 2″ — это, прежде всего, вопрос безопасности. Не надо все упрощать до 3 млрд денег за транзит, хотя это тоже очень большие деньги. Мы — государство, которое существует в вакууме безопасности, потому мы говорим: "вы убираете еще один рычаг сдерживания РФ — тогда дайте альтернативу, дайте гарантию безопасности в той или иной форме". И вывод российских войск с Донбасса, например, деоккупация — это тоже является своеобразной гарантией безопасности», — сказал министр в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV в понедельник.

Он указал, что когда Украина начала этот разговор, ее партнеры не были к нему готовы.

«Они видели "Северный поток 2″ исключительно в экономических терминах и вопросах каких-то экономических компенсаций Украине. Но мы очень четко, искренне и прямо с ними на эту тему говорим, и они начинают нас слышать», — подчеркнул Кулеба.

Относительно темы поставки Германией Украине немецких военных технологий, глава МИД отметил, что Украина работает над тем, чтобы уже новое правительство Германии, которое будет избранно осенью, изменило свою позицию по этому вопросу.

«Это правительство уже не изменит свою позицию, но уже осенью по результатам выборов в конце сентября в Германии будет новое правительство, и мы работаем над тем, чтобы уже новое правительство изменило свою позицию по этому вопросу», — сказал он.

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