Штаб: Боевики на Донбассе с начала суток единожды нарушили режим тишины 

С начала суток вторника, 15 июня, боевики на Донбассе один раз открывали огонь по украинским позициям в районе Новгородского, без потерь. За минувшие сутки зафиксировано 8 обстрелов; на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое украинских военных, оба госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.



В штабе уточнили, что за прошедшие сутки, 14 июня, противник открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



«Кроме того, на севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ», — говорится в сводке.



В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве осколочные ранения получили двое военнослужащих. Им оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное медицинское учреждение. Состояние здоровья одного военного — удовлетворительное, другой — средней тяжести.



Группировка «ДНР» заявила, что ее позиции в понедельник были обстреляны в районе Ужовки (бывшее Ленинское), Сосновского, Украинского, Жабуньков.



Группировка «ЛНР» обстрелов не фиксировала.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 10 июня 2021 года по 13 июня 2021 года зафиксировала не менее 34 157 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 10 763 взрыва, 5 826 пролетевших неопределенных боеприпасов, 234 вспышки дульного пламени, 113 осветительных ракет, а также не менее 17 221 очереди и выстрела).



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в ОБСЕ заявили, что в последние месяцы ситуация на Донбассе ухудшается.