Рада приняла закон о налоговой амнистии капиталов

Верховная Рада приняла законопроект № 5153, которым предлагается амнистия капиталов — одноразовое декларирования активов физлиц для легализации своих доходов. Документ с поправками в Налоговый кодекс во втором чтении и в целом поддержали 243 голосами на заседании 15 июня.



Закон предусматривает проведение одноразового добровольного декларирования активов физлиц с 1 сентября 2021 года и до 1 сентября 2022 года. При этом декларантами не могут быть лица, которые в любой период с 1 января 2010 года выполняют или выполняли в Украине публичные функции.



Декларанты должны будут уплатить единовременный сбор 5% относительно активов, размещенных на счетах украинских банков; 9% для размещенных за рубежом; 2,5% от стоимости гособлигаций.



Таким образом, авторы закона надеются вернуть средства, которые были выведены за границу, и детенизировать экономику.



В первом чтении законопроект был принят 30 марта.